Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Hegestraße zum Zusammenstoß zwischen einer 13-jährigen Fahrradfahrerin aus Gladbeck und einem unbekannten Autofahrer. Beide fuhren auf der Hegestraße in Richtung Stadtmitte. Als der Autofahrer nach rechts in die Kampstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 13-Jährige hatte vor Ort dem Autofahrer gegenüber angegeben, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr der Mann weiter. Im Nachhinein klagte das Mädchen über leichte Schmerzen. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen VW mit Schiebetüren handeln. Vor Ort hatte sich noch eine unbekannte Zeugin um das Mädchen gekümmert. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Personenbeschreibung des Fahrers: mänlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare und schlank, im Fahrzeug saßen zwei kleine Kinder

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

