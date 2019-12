Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191202 - 1231 Frankfurt-Ostend: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 1. Dezember 2019, gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus Hanau mit seinem Pkw der Marke Hyundai die Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung. In Höhe der Hausnummer 175 kollidierte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum. Die Besatzung einer Funkstreife des 8. Polizeirevieres kam kurz nach dem Unfall zur besagten Örtlichkeit, wo der Hyundai quer zur Fahrbahn stand. Der Fahrer war schwer verletzt und nicht ansprechbar. Die Beamten begannen daraufhin sofort mit der Reanimation und verständigten den Notarzt. Mit dem Rettungswagen kam der 70-Jährige in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Möglicherweise erlitt der Hanauer während der Fahrt eine Herzattacke und kollidierte daraufhin mit dem Baum. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

