Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191201 - 1230 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gewaltsame Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(ne)Heute Morgen um 2:20 Uhr kam es in der Taunusstraße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Zwei Männer (21 und 24 Jahren) mussten aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es unmittelbar vor einem Spielcasino zu Streitigkeiten zwischen den Parteien. Diese eskalierten schließlich, so dass, nach Angaben der Opfer, vier Täter auf den 21- und 24-Jährigen losgingen und sie mit einem Messer bzw. einer Eisenstange traktiert haben sollen. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und war kurzzeitig bewusstlos. Der 24-Jährige zog sich u. a. oberflächliche Schnittverletzungen an den Händen zu. Die vier vermeintlichen Täter ergriffen die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen werden.

Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell