Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191129 - 1227 Frankfurt - Innenstadt: Streit vor Bar eskaliert

Frankfurt (ots)

(ker) Heute (29.11.2019) kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Frankfurter Innenstadt. Einer der Beteiligten wurde dabei schwer verletzt. Der Täter konnte fliehen.

Gegen 05:20 Uhr gerieten in einer Bar in der Kaiserhofstraße zwei Männer in einen zunächst verbalen Streit. Dieser verlagerte sich im weiteren Verlauf nach draußen. Vor der Bar eskalierte die Auseinandersetzung schließlich, wobei das 34-jährige Opfer durch einen scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, mehrere Schnittverletzungen erlitt. Der 34-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter ergriff die Flucht.

Dieser konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, normale Statur, 20 - 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, Drei-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild und war bekleidet mit einer grünen Jacke mit Fellkragen.

Zeug_innen, welche sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 75510100 zu melden.

