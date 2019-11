Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191129 - 1224 Frankfurt-Bockenheim: Dachgeschoss in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag brannte eine Wohnung im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Bockenheim. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro.

Gegen 13:10 Uhr meldeten Anwohner einen Gebäudebrand in der Wurmbachstraße. Als die Polizei eintraf, loderten bereits Flammen aus dem Dachgeschoss. Die ebenfalls anwesende Feuerwehr löschte den Brand rasch. Dabei musste sie auch Teile des Dachs öffnen. Es wurden keine Personen verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 200.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss aus.

Brandursachenermittler der Frankfurter Kriminalpolizei haben mit der Untersuchung der Brandstelle begonnen. Die Brandursache ist derzeit jedoch noch völlig unklar.

