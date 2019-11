Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191129 - 1223 Frankfurt-Rödelheim: Trickdiebstahl - Falscher Pflegedienst beklaut Senior

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstagnachmittag (28.11.2019), zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, gelangten zwei weibliche Trickdiebe in die Wohnung eines 79 Jahre alten Mannes, welche sich vor diesem als vermeintliche Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes ausgaben. Als sie die Wohnung in der Niddagaustraße wieder verließen, war der Mann mehrere tausend Euro ärmer. Mit ihrer perfiden Masche überzeugten die Frauen den 79-Jährigen, die Wohnungstür zu öffnen und dirigierten ihn zunächst in die Küche. Während sie den Mann ablenkten und in ein Gespräch zu dessen Pflege und Gesundheit verwickelten, gelang es mutmaßlich Komplizen*innen die anderen Wohnräume nach Wertsachen zu durchsuchen. Erst viel später, als die beiden Frauen die Wohnung bereits verlassen hatten, realisierte der Geschädigte, dass ihm mehrere tausend Euro Bargeld aus dem Wohnzimmer gestohlen wurden.

Täterbeschreibung:

Person 1: - weiblich, ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur, stark geschminkt, bekleidet mit Hut

Person 2: - weiblich, ca. 60 Jahre alt, kräftige Statur, stark geschminkt, bekleidet mit Kopftuch und Rock

Zeugen*innen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-53111 oder 069 / 755-11100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell