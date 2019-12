Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Seien Sie schlauer als der Klauer ++ Spielkonsole aus Jugendzentrum gestohlen ++ versuchter Raub - 23-Jährigen verprügelt - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - versuchter Raub - 23-Jährigen verprügelt - Zeugen gesucht

Drei bislang unbekannte Täter haben am Spätnachmittag des 12.12.19 versucht einen 23-Jährigen im Clamartpark zu berauben. Die Täter haben ersten Ermittlungen zu Folge gegen 17.35 Uhr den 23-Jährigen aufgefordert seine Geldbörse und sein Mobiltelefon auszuhändigen und ihn ins Gesicht geschlagen. Dem aus dem Irak stammenden 23-Jährigen gelang es seine Sachen zu behalten, jedoch erlitt er u.a. eine massive Prellung im Gesicht.

Die drei Täter waren jeweils männlich, vermutlich deutscher Herkunft und komplett schwarz gekleidet. Sie wurden ergänzend wie folgt beschrieben:

1. Täter:

- ca. 160 cm groß, - schlank bis leicht dicklich, - ca. 35 Jahre alt.

2. Täter:

- ca. 180 cm groß, - schlank, - ca. 30 Jahre alt.

3. Täter:

- ca. 170 cm groß, - schlank, - ca. 20 Jahre alt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am 12.12.19, zwischen 08.30 und 10.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus in der Straße Im Dorfe einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam ein Fenster zu öffnen, was jedoch misslang. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Vastorf - versuchter Diebstahl eines Radladers

Zwischen dem 11.12.19, 18.15 Uhr, und dem 12.12.19, 08.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in der Straße Im Köstorfer Busch einen Radlader zu entwenden. Die Täter öffneten gewaltsam den Radlader, es gelang ihnen jedoch nicht diesen zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Brietlingen - Scheiben eingeschlagen

Am 12.12.19, zwischen 18.50 und 19.55 Uhr, haben unbekannte Täter u.a. die Heckscheibe eines VW Polo eingeschlagen, der auf einem Parkplatz im Kirchweg abgestellt war. Aus dem VW wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - 13-Jähriger angefahren

Am 12.12.19, gegen 12.25 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Renault den Ostpreußenring in Richtung Thorner Straße- Kurz vor der Einmündung in die Thorner Straße lief ein 13 Jahre alter Junge plötzlich über die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 13-Jährige leicht verletzt wurde. Am Renault entstand leichter Sachschaden.

Lüneburg - Durchfahrtkontrolle

Am Nachmittag des 12.12.19 kontrollierten Polizeibeamte in der Salzstraße. Binnen einer Stunde wurden 25 Fahrer angehalten, die die Salzstraße trotz des Durchfahrtverbotes ohne die entsprechende Ausnahmegenehmigung befuhren. In der Straße Am Sande wurde in der Zeit von 17.15 bis 19.15 Uhr kontrolliert. Hier wurden insgesamt 29 Fahrer angehalten, die ohne die entsprechende Ausnahmegenehmigung unterwegs waren. Sämtliche Fahrer bzw. Fahrerinnen mussten ein Verwarngeld zahlen. In der Uelzener Straße wurde am Spätnachmittag eine Kontrolle mit der Zielrichtung Alkohol bzw. Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Insgesamt kontrollierte die Polizei im Bereich des Kurparks 114 Fahrzeuge und Personen. Unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand keiner der Kontrollierten. Gegen 21.25 Uhr, wurde der 55 Jahre alte Fahrer eines Pkw in der Willy-Brandt-Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 55-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Insgesamt wurden an dieser Kontrollstelle 34 Verkehrsteilnehmer angehalten und kontrolliert.

Ebstorf/Bad Bevensen/Amelinghausen - Portmonee aus Einkaufskorb gestohlen - "Seien Sie schlauer als der Klauer ... und machen Sie den Langfingern das Leben schwer!"

Die Geldbörse einer 58-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 12.12.19 in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Marwede-Straße in Ebstorf. Dabei nutzten die Diebe eine günstige Gelegenheit und griffen sich gegen 10:30 Uhr das einem Einkaufskorb in einem Einkaufswagen abgelegte Portmonee. Die Polizei ermittelt. Gegen 12:45 Uhr konnte Unbekannte dann aus einer Handtasche einer 56-Jährigen in einem Lebensmittelmarkt in der Medinger Straße in Ebstorf die Geldbörse stehlen. Die Geldbörse einer 74-Jährigen erbeuteten Unbekannte gegen 10:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Grenzweg in Amelinghausen. Auch hier befand sich die Börse in einer Handtasche im Einkaufswagen.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, bzw. Bevensen oder Amelinghausen entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals. Tragen Sie auch beim Einkauf im Supermarkt ihre Wertgegenstände am Körper - am Besten in Innentaschen ihrer Kleidung. Lassen Sie keine Geldbörse, Handtasche, etc. im Einkaufswagen (zurück).

"Seien Sie schlauer als der Klauer ... und machen Sie den Langfingern das Leben schwer!"

Amt Neuhaus - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 12.12.19 im Bereich Neuhaus. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt fünf Verstöße, u.a. Gurt und Hauptuntersuchung.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Spielkonsole aus Jugendzentrum gestohlen

Ein Loch schlugen Unbekannte in den Abend-/Nachtstunden zum 13.12.19 in die Scheibe der Eingangstür des Jugendzentrums in der Berliner Straße. Die Täter konnten eine Spielkonsole stehlen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - "Kollision zwischen Pkw"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 12.12.19 auf der Bundesstraße 248. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo wollte gegen 08:30 Uhr von der Hauptstraße nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei, dass ein 40 Jahre alter Fahrer eines Pkw Smart gerade einen Sattelschlepper überholte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von gut 8500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Dannenberg - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei im Verlauf des 12.12.19 im Dannenberger Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt vier Gurtverstöße.

Uelzen

Bad Bodenteich/Uelzen - unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Einen 30-Jährigen stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 13.12.19 nach einem Hinweis mit einem verdächtigen Pkw VW Golf. Bei der Kontrolle des Mannes stellten sich gegen 01:45 Uhr heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss (THC, Kokain, Amphetamin) stand und keinen Führerschein besaß. Parallel hatte der junge Mann an den Pkw VW Golf falsche Kfz-Kennzeichen, die er zuvor an einem Pkw Volvo in einem Parkhaus in der Kaiserstraße in Uelzen demontiert hatte, angebracht. Im Fahrzeug des Mannes stellten die Beamten weitere Kfz-Kennzeichen aus den Landkreisen Gifhorn, Goslar und Böblingen sicher. Da der 30-Jährige auch die Herkunft des Pkw nicht plausibel erklären konnte, wurde er für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Polizei nach Uelzen genommen und vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

