POL-LG: ++ "auf Kollisionskurs" ++ Schwerpunktkontrollen "Drogen im Straßenverkehr" ++ Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Friseurgeschäft

Am 12.12.19, zwischen ca. 03.40 und 04.05 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft im Altenbrückerdamm ein. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bislang steht nicht fest ob etwas gestohlen wurde. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Embsen - Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Am 1.12.19, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem VW Polo die Lindenstraße aus Richtung Heinsen kommend in Richtung Embsen. Kurz vor der Einmündung Ringstraße überquerte ein 58 Jahre alter Fußgänger die Fahrbahn der Lindenstraße. Der VW-Fahrer erkannte den Fußgänger zu spät. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem 58-Jährigen. Dieser wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lüneburg - von der Fahrbahn abgekommen - zwei Verletzte

Am 11.12.19, gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit einem BMW die Willy-Brandt-Straße in Richtung stadteinwärts. Als sie ihren Pkw abbremsen wollte, verwechselte sie Gas- und Bremspedal. Die 32-Jährige verlor die Kontrolle über den BMW, der in Folge von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sowohl die BMW-Fahrerin als auch der 33 Jahre alte Beifahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Dahlenburg - Scheibe eingeworfen

Ein bislang unbekannter Täter hat am 11.12.19, gegen 03.00 Uhr, in der Straße Am Markt ein Fenster einer Wohnung eingeworfen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen - Fahrrad gefunden

Am 11.12.19 wurden bei der Polizei mehrere Fahrraddiebstähle angezeigt. In der Yorkstraße, Nelly-Sachs-Straße und Bahnhofstraße. Wurden insgesamt vier Fahrräder unterschiedlicher Marken entwendet. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Eine Lüneburgerin hat am Vormittag des 11.12.19 ein pinkfarbenes Damenfahrrad "Amsterdam" in der Schomakerstraße entdeckt und sich bei der Polizei gemeldet. Die rechtmäßige Eigentümerin kann sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang Unbekannter stieß vermutlich beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen Mitsubishi L200, der in der Zeit vom 11.12.19, 20.30 Uhr, bis zum 12.12.19, 09.30 Uhr, in der Feldstraße abgestellt war. An dem Mitsubishi Pickup entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Update: Suche erfolgreich - DRK-Rettungshunde finden Senior im Bereich Lopausee/Lopau - 83-Jähriger wohlauf

DRK-Rettungshunde konnten den seit gestern verschwundenen 83 Jahre alten Klaus Peter G. in den Mittagsstunden des 12.12.19 gegen 12:30 Uhr im Bereich Lopausee/Lopau wohlauf und ansprechbar antreffen. Dem dementen Senior geht es den Umständen entsprechende gut. Er wird jetzt medizinisch versorgt. In diesem Zusammenhang dankt die Polizei allen Beteiligten für das Engagement bei den seit gestern Abend eingeleiteten Suchmaßnahmen.

Hintergrund: Seit den Abendstunden des 11.12.19 suchte die Polizei im Raum Amelinghausen bzw. in der Samtgemeinde Gellersen den Senior Klaus Peter G.. Klaus Peter G. war in den Abendstunden gegen 19:00 Uhr aus einem Seniorenheim im Lerchenweg verschwunden und hat sich möglicherweise zu Fuß auf den Weg in Richtung Bardowick gemacht, wo der an Demenz erkrankte Senior bis vor Kurzem wohnte. Der 83-Jährige hat kurze Haare (Glatze mit leichtem Haarkranz) und ist mit einem grau/hellblauen Strickpullover (mit V-Ausschnitt), dunkler Hose und Hausschuhe bekleidet. Polizei und weitere Rettungskräfte leiteten noch in den Abendstunden Suchmaßnahmen ein. Dabei kamen u.a. Hunde des DRK aus Harburg sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr Amelinghausen inkl. Wärmebildkamera und Drohne zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber konnte aufgrund der Witterung nicht Fliegen. Die Suchmaßnahmen mussten in der Nacht vorläufig eingestellt werden und wurden am heutigen Morgen erfolgreich fortgesetzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Amt Neuhaus - Schwerpunktkontrollen "Drogen im Straßenverkehr"

Weitere Schwerpunktkontrollen "Drogen im Straßenverkehr" führten Beamte des Polizeikommissariats Lüchow im Verlauf des 11.12.19 im Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie im Amt Neuhaus durch. Dabei ertappten die Beamten zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss sowie einen alkoholisierten Fahrzeugführer. Die beiden 21 und 26 Jahre alten Fahrer zweier Pkw VW, die in der Saaßer Chaussee in Lüchow und der Bundesstraße 195 im Amt Neuhaus kontrolliert wurden, erwarten entsprechende Strafverfahren. Urintests auf THC und Kokain verliefen positiv. Bei einem 64-Jährigen wurde gegen 16:40 Uhr in Hitzacker ein Alkoholwert von 0,62 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Insgesamt wurden bei 19 Fahrzeugführern mit Willen der Beteiligten Drogenvortests durchgeführt. Parallel ahndeten die Beamten auch neun Verkehrsverstöße nach der StVO bzw. StVZO.

Lüchow, OT. Grabow - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 12.12.19 auf der Bundesstraße 248 - Marmelkuhlen. Eine 25 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler Viano hatte gegen 07:45 Uhr die Bundesstraße 248 von Beutow in Richtung Obergut kreuzen wollen, und übersah dabei den Pkw Mercedes eines 21-Jährigen, der in Richtung Dannenberg unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Die 25-Jährige sowie eine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - "Auseinandersetzung" - Polizei greift schlichtend ein und wird angegriffen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20 Jahre alten bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 20 Jahre alten somalischen Staatsbürger und einer Gruppe junger Männer kam es in den Nachtstunden zum 12.12.19 in der Gudestraße. Die Gruppe junge Männer und der 20-Jährige waren gegen 03:00 Uhr aneinandergeraten, so dass die Polizei alarmiert wurde. Als die Beamten die Personen trennen wollten, leistete der 20-Jährige Widerstand, schlug, trat und spuckte nach den Beamten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nach seiner Entlassung in den Morgenstunden des 12.12.19 fiel der Mann abermals in der Uelzener Innenstadt auf, so dass er wieder in Gewahrsam genommen werden musste.

Auch ein 34 Jahre alter Uelzener, der an der nächtlichen Auseinandersetzung beteiligt war, setzte sich gegen die schlichtenden Beamten zur Wehr und leistete Widerstand. Er wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Bei dem 34-Jährigen stellten die Beamten auch einen verbotenen Schlagring sicher. Ein ebenfalls beteiligter 24 Jahre alter polnischer Staatsbürger aus Uelzen meinte den Beamten ein im Gerangel heruntergefallenes Funkgerät klauen zu müssen. Er ließ dieses unter seiner Jacke verschwinden. Die Beamten fanden es trotzdem. Er Pfefferspray der Beamten bleib jedoch verschwunden. Parallel meinte ein 27 Jahre alter Uelzener die anwesenden Polizeibeamten beleidigen zu müssen. Entsprechende Strafverfahren wegen tätlichem Angriffs, Widerstand, Diebstahls und Beleidigung wurden eingeleitet.

Uelzen - "auf Kollisionskurs" - drei Pkw und Mauer beschädigt - 23.000 Euro Schaden

Gleich drei Fahrzeuge sowie eine Grundstücksmauer beschädigte ein 78 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den Nachtstunden zum 12.12.19 in der Luisenstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Senior gegen 00:45 Uhr in der Luisenstraße unterwegs, streifte den Außenspiegel eines Pkw VW Passat, touchierte seitlich einen geparkten Pkw Renault und lenkte nach links in eine Grundstücksmauer. Beim Zurücksetzen fuhr der Mann noch in einen geparkten Pkw VW Golf, so dass ein Sachschaden von gut 23.000 Euro entstand. Alkoholbeeinflussung wurde bei dem Senior nicht festgestellt. Ein entsprechender Bericht an die Führerscheinstelle wurde veranlasst.

Ebstorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Morgenstunden des 11.12.19 in der Hauptstraße/Lüneburger Straße. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Transporters Iveco bog gegen 07:00 Uhr von der Hauptstraße nach links ein und stieß dabei mit einem Pkw Renault Twingo einer 56-Jährigen zusammen, welche von Uelzen kommend unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Renault gegen einen an der Ampel wartenden Pkw Ford eines 59-Jährigen geschoben. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

