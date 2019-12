Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" - Polizei stellt Drogen sicher ++ Scheibe eingeschlagen und "Liquids" gestohlen ++ ins Schleudern gekommen und überschlagen - leicht verletzt

Lüneburg (ots)

Presse - 11.12.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen und "Liquids" gestohlen

Am 11.12.19, gegen 02.00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Geschäfts in der Lünertorstraße ein und stahlen nach ersten Ermittlungen mehrere sogenannte "Liquids". Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Stintmarkt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß, - athletisch, dünn, - bekleidet mit einer blauen Jogginghose, einem schwarzen Pullover, schwarzer Wollmütze und schwarzem Schal.

Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg/ Amelinghausen - Einbrüche in Wohnungen

Am Vormittag des 10.12. 19 brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Wilhelm-Hillmer-Straße ein. Zwischen 09.30 und 12.00 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf, betraten die Wohnung, durchsuchten sie und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Einige Stunden später, zwischen 15.30 und 18.45 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster ein, um in eine Wohnung in der Soltauer Straße zu gelangen. Aus dieser Wohnung wurde u.a. ein Laptop entwendet. Auch in ein Wohnhaus in der Straße Gänseweide in Amelinghausen wurde am Dienstag, zwischen 07.00 und 18.20 Uhr, eingebrochen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten das Wohnhaus. Was entwendet wurde steht bislang noch nicht fest. Bei den Einbrüchen entstanden Schäden von insgesamt mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Bleckede - Weihnachtsstern gestohlen - Beleuchtung beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 10.12.19 von einem Grundstück in der Breetzer Straße einen beleuchteten Herrnhuter Stern nebst Zeitschaltuhr gestohlen. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 100 Euro beziffert. Bereits am 05.12.19, zwischen 18.00 und 18.30 Uhr, zerstörten Unbekannte in einem Vorgarten im Sonnenweg Lichterketten und -stäbe. Der entstandene Schaden beläuft sich hier auf ca. 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Papiercontainer in Brand gesetzt

Der Inhalt eines in der Zeppelinstraße aufgestellten Containers für Altpapier wurde von unbekannten Tätern am 10.12.19, zwischen ca. 22.35 und 23.10 Uhr, in Brand gesteckt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" - Polizei stellt Drogen sicher

Ihre Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" setzte die Polizei auch in Zusammenarbeit mit Beamten der Lüneburger Bereitschaftspolizei am 10.12.19 im Lüneburger Stadtgebiet fort. Mehrere Jugendliche im Alter von 15 bzw. 17 Jahren wurden am Nachmittag des 10.12.19 von der Polizei auf einem Verbindungsweg im Bereich der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden mehrere Klemmleistenbeutel mit Marihuana sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Parallel überprüften die Beamten auch weitere Personen u.a. eine Gruppe algerischer Staatsbürger, die im Umfeld von Geschäften einem Ladendetektiv aufgefallen waren. Zu Diebstahlshandlungen kam es nicht. Weitere Kontrollen folgen ...

Barendorf - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht zum 11.12.19 bauten unbekannte Täter von einem BMW, der in der Lüneburger Straße auf einem Parkplatz abgestellt stand, beide Kennzeichen LG - DX 9999 ab und entwendeten diese. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Lüneburg - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 10.12.19, gegen 08.45 Uhr, befuhr ein 56 Jahre alter Pedelec-Fahrer den parallel zur K37 verlaufenden Fahrradweg von Wendisch Evern in Richtung Kaltenmoor. Ein bislang Unbekannter befuhr mit seinem dunklen Transporter die K37 in die gleiche Richtung und wollte nach rechts in Richtung B4 einbiegen. Der Transporter geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen. Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden bremste der 56-Jährige ab und kam zu Fall. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - von der Fahrbahn abgekommen - Pkw prallt gegen Baum

Die 28 Jahre alte Fahrerin eines Audi wurde am Morgen des 10.12.19 bei einem Unfall leicht verletzt und in Folge von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Audi-Fahrerin hatte die Straße Auf der Höhe in Richtung Reppenstadt befahren. Kurz hinter dem Ortsausgang Lüneburg-Mittelfeld kam die 28-Jährige mit ihrem Pkw auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - ins Schleudern gekommen und überschlagen - leicht verletzt

Glücklicherweise leichte Verletzungen erlitt eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Meriva aus Hamburg in den späten Abendstunden des 10.12.19 auf der Kreisstraße 36. Die Dame war gegen 22:30 Uhr alleinbeteiligt bei überfrorener Fahrbahn ins Schleudern gekommen und überschlug sich. Sie wurde verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hitzacker - Motorradfahrer stürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Motorradfahrer in den Morgenstunden des 10.12.19 auf der Kreisstraße 36. Der Mann war gegen 09:00 Uhr mit seiner Kawasaki zu Fall gekommen und verletzte sich. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen

Uelzen - bei Streit ausgerastet - mit Bierflasche geworfen

Zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und seiner Ex-Freundin kam es in den Nachmittagsstunden des 10.12.19 in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße. Dabei rastete der Jugendliche gegen 16:15 Uhr aus und warf mit einer Bierflasche in Richtung der jungen Frau. Diese erlitt eine leichte Schnittverletzung am Schienbein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Suhlendorf - 5RM Brennholz mit Schubkarre abtransportiert

Gut fünf Raummeter Brennholz stahlen Unbekannte bereist im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 06. Und 09.12.19 von einem Grundstück in der Dorfstraße. Dabei waren die Diebe fleißi und transportierten den Holz zur Nachtzeit vermutlich mit einer Schubkarre weg. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0 (neue Telefonnummer), entgegen.

Uelzen - E-Bike gestohlen

Ein verschlossenes E-Bike der Marke BBF Lyon RH 46 stahlen Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 09.12.19 vor einem Wohnhaus Am Stadtgut. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Morgenstunden des 11.12.19 in der Hauptstraße/Lüneburger Straße. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Transporters Iveco bog gegen 07:00 Uhr von der Hauptstraße nach links ein und stiess dabei mit einem Pkw Renault Twingo einer 56-Jährigen zusammen, welche von Uelzen kommend unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Renault gegen einen an der Ampel wartenden Pkw Ford eines 59-Jährigen geschoben. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell