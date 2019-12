Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Straßenglätte am Morgen" - mehrere Verkehrsunfälle - Pkw kollidiert mit Baum - Sattelschlepper verunfallt ++ Taschendiebe greifen zu ++ "Heck bricht aus" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.12.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebe greifen zu

Am 09.12.19 haben unbekannte Täter einer 70 Jahre alten Lüneburgerin die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen ca. 13.15 und 13.40 Uhr in der Grapengießerstraße. In der Geldbörse befand sich u.a. Bargeld. Einer 42-Jährigen war bereits am Montagvormittag, zwischen 11.25 und 11.30 Uhr Bargeld gestohlen worden, während sie sich in einem Geschäft in der Straße Am Sande aufhielt. Die 42 Jahre alte Frau aus Hamburg hatte ihre Tasche hinter sich abgelegt. Unbekannte Täter nutzen die Gelegenheit aus der Tasche Bargeld zu entwenden. Einer 89-Jährigen wurde ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche entwendet, während sie sich zwischen ca. 12.00 und 12.15 Uhr, in der große Bäckerstraße aufhielt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Bleckede - Wildkamera gestohlen

Am 07.12.19, zwischen 09.00 und 16.00 Uhr, haben unbekannte Täter aus einem an ein Grundstück angrenzenden Waldstück im Nindorfer Moorweg eine Wildkamera Maginon entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Adendorf/ Reppenstedt/ Radbruch - Einbruch in Wohnhäuser

Zwischen dem 07. und 09.12.19 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bardowicker Weg in Adendorf ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten vermutlich Schmuck. Am 09.12.19, zwischen 08.40 und 17.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Am Tütenberg in Reppenstedt ein. Auch hier wurde eine Terrassentür aufgehebelt und vermutlich Schmuck entwendet. Im Hans-Eidig-Weg in Radbruch öffneten Unbekannte am Montag ein Fenster, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen ca. 08.00 und 18.00 Uhr. Evtl. wurden die Täter vom Hauseigentümer gestört und flüchteten ohne etwas entwendet zu haben. Es entstanden bei den Einbrüchen jeweils Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gegen einen 19 Jahre alten Motorradfahrer und einen 38-jährigen Hyundai-Fahrer leitete die Polizei am 09.12.19 jeweils Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Beide waren im Lüneburger Stadtgebiet unterwegs. Auch gegen einen 24 Jahre alten BMW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde jedoch am 10.12.19, gegen 01.50 Uhr, von der Polizei erwischt. Der BMW-Fahrer versuchte sich der Kontrolle noch zu entziehen, wobei er i.a. eine rote Ampel überfuhr. Bei der folgenden Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille.

Adendorf - drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine 45-jährige Hyundai-Fahrerin am Nachmittag des 09.12.19 auf der B 209 zwischen Brietlingen Moorburg und Kreuzung Elba mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr gefahren. Die Hyundai-Fahrerin hatte 15.05 Uhr die B 209 von Brietlingen in Richtung Adendorf befahren. Sie stieß mit ihrem Pkw mit dem VW Golf eines 58-Jährigen zusammen, der die Bundesstraße von Adendorf in Richtung Brietlingen befuhr. Auch der 46-jährige Fahrer eines weiteren VW Golf konnte einen Zusammenstoß mit dem Hyundai nicht verhindern. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen brachten die Verletzten in unterschiedliche Kliniken. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 34.000 Euro. Die Pkw mussten abgeschleppt werden.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung

Am Vormittag des 09.12.19 wurde im Oedemer Weg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Acht Pkw waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 56 km/h statt der erlaubten 30 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "Heck bricht aus" - in den Gegenverkehr gekommen - zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den frühen Abendstunden des 09.12.19 im Bäckergrund. Das Heck eines Pkw BMW eines 20 Jahre alten Fahrers war gegen 18:00 Uhr beim Linksabbiegen in der Straße Am Stadtbad ausgebrochen und geriet in den Gegenverkehr, so dass es zu einer Kollision mit einem Pkw VW Touran eines 40-Jährgen kam. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Lüchow - Marihuana in der Jackentasche

Einen 41-Jährigen kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 09.12.19 in der Lange Straße. Dabei stellte die Beamten gegen 13:00 Uhr eine geringe Menge Marihuana in der Jacke des Mannes fest und sicher. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen/Bienenbüttel/Wulfstorf - "Straßenglätte am Morgen" - mehrere Verkehrsunfälle - Pkw kollidiert mit Baum - Sattelschlepper verunfallt -> 28 Tonnen Splitt auf Fahrbahn

Zu stellenweise extremer Straßenglätte kam es in den Morgenstunden des 10.12.19 im nördlichen und östlichen Landkreis Uelzen. Gegen 07:20 Uhr verunfallte eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Corsa in der Vastorfer Straße in Wulfstorf. Die junge Frau kam dabei alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Die junge Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Gegen 08:15 Uhr blockierte ein umgekippter Sattelschlepper die Kreisstraße 42 - Niendorfer Hauptstraße. Der 60 Jahre alter Fahrer des mit Splitt beladenen Lasters war in einer leichten Linkskurve ins Schleudern gekommen, so dass die Zugmaschine sich drehte und der Auflieger mit gut 28 Tonnen Splitt umkippte. Die Kreisstraße war bis in die Mittagsstunden voll gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Jelmstorf - "aufgefahren" - Sekundenschlaf

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 09.12.19 auf der Bundesstraße 4. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel war gegen 13:45 Uhr vermutlich aufgrund Sekundenschlafs auf einen Pkw VW Tiguan aufgefahren. Eine 69 Jahre alte Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Uelzen - betrunken unterwegs - 1,1 Promille

Eine 36 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Touran stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 10.12.19 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle der polnischen Staatsbürgerin gegen 00:00 Uhr stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 1,1 Promille fest. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Bevensen - ohne Führerschein unterwegs

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 09.12.19 in der Lindenstraße. Bei der Kontrolle stellte sich gegen 22:45 Uhr heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Wrestedt, OT. Esterholz - alkoholisiert unterwegs

Einen Alkoholwert von 0,62 Promille stellte die Polizei in den Morgenstunden des 10.12.19 gegen 10:30 Uhr bei einem 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes in Esterholz fest. Den Mann erwartet ein Fahrverbot.

