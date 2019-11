Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Langfinger bereichert sich an fremder Geldbörse

Veldenz (ots)

Am Mittwoch, den 13.11.2019 entwendete im Zeitraum zwischen 07:00 und 15:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem in der Brückenstraße geparkten PKW. In der Geldbörse befand sich Bargeld im höheren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531-9527-0 zu melden.

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



