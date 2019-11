Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneute Farbschmierereien an Brückenbauwerk im Bereich Maring-Noviand

Bernkastel-Kues (ots)

Im Zeitraum zwischen Ende September 2019 und 13.11.2019 kam es erneut durch unbekannte Täter zu Farbschmierereien an einem Brückenbauwerk der L 47 bei Maring-Noviand, das zuvor durch den LBM aufwändig gereinigt worden war. Es werden wie in den vorausgegangenen Fällen politische Botschaften gegen rechte Gesinnung dargestellt. Der Schaden kann auf ca. 1500 Euro taxiert werden, da die Kosten für die Reinigung des Bauwerks jetzt bekannt sind. Sachdienliche Hinweise an die aufnehmende Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues

