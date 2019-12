POL-LG: ++ Einbruch in Bäckerei - keine Beute ++ "Einbruch in Wohnhäuser" ++ Radfahrer an Bahnübergang gestürzt - schwer verletzt ++ Einbrecher in Spielhalle ergreifen die Flucht ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg/ Südergellersen/ Adendorf - "Einbruch in Wohnhäuser"

In ein Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße versuchten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 08.12.19 einzubrechen. Die Täter versuchten sich an der Wohnungstür, scheiterten jedoch. Mehr Erfolg hatten Täter in den Nachmittags-/Abendstunden des 08.12.19 in einem Mehrfamilienhaus Am Weißen Turm. Hier gelangten Unbekannte in einer Wohnung und erbeuteten Armbanduhren und Kosmetika. Zwischen dem 05. und 07.12.19 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Alter Kirchsteig in Südergellersen ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür, durchsuchten die Schränke in einigen Räumen und nahmen schließlich Schmuck mit. In ein Wohnhaus im Bardowicker Weg in Adendorf brachen Unbekannte am 07.12.19, zwischen 17.45 und 20.20 Uhr ein. Aus diesem Haus wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe bei den Einbrüchen konnte noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch auf mindestens mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bäckerei - keine Beute

In die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale Bei der Keulahütte brachen Unbekannte im Zeitraum vom 08. auf den 09.12.19 ein. Die Täter brachen gewaltsam eine Tür auf, durchsuchten mehrere Schränke und das Gebäude, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Auch in ein angrenzendes Küchenstudio brachen die Täter ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten einen geringen Geldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg/ Adendorf - falsche Polizeibeamte am Werk

Mehrere Seniorinnen aus Lüneburg und Adendorf wurden am Nachmittag des 08.12.19 von unbekannten Tätern angerufen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Täter versuchten den Angerufenen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen persönliche Informationen zu entlocken. Die Seniorinnen fielen jedoch nicht auf die Betrüger herein und erstatteten Anzeige.

Lüneburg - Altkleidercontainer angezündet

Am 07.12.19, gegen 17.50 Uhr, musste die Feuerwehr zu dem Brand eines Altkleidercontainers ausrücken, der in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße aufgestellt ist. Die Feuerwehr löschte den Brand, jedoch dürften die im Container abgelegten Kleidungsstücke komplett zerstört worden sein. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Radfahrer an Bahnübergang gestürzt - schwer verletzt

Ein 49-jährger Rennradfahrer ist am Sonntagvormittag in Folge eines Sturzes schwer verletzt worden. Der 49-Jährige hatte gegen 10.10 Uhr die K5 befahren und war an einem Bahnübergang alleinbeteiligt gestürzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Lüneburg - Radfahrer übersehen - leicht verletzt

Einen 59 Jahre alten Radfahrer übersah eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW in den Morgenstunden des 09.12.19 im Bereich der Fußgängerfurt Friedrich-Ebert-Brücke - Willy-Brandt-Straße. Die Frau hatte gegen 07:45 Uhr den Radfahrer touchiert, so dass dieser leichte Verletzungen erlitt und in einem Rettungswagen behandelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Bad Bevensen - Einbrecher in Spielhalle ergreifen die Flucht

In eine Spielhalle in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 09.12.19 ein. Die Täter öffneten gegen 01:30 Uhr eine Hintereingangstür, machten sich im Inneren an einer weiteren verschlossenen Tür zu schaffen und wurden dabei gestört. Die Einbrecher ergriffen ohne Beute die Flucht. Es entstand ein Schaden von gut 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Gerdau - Werkzeuge gestohlen

Ein Betriebsgelände im Neuer Weg betraten Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.12.19. Die Täter schnitten eine Zeltwand auf, betraten eine weitere Baustelle auf dem Gelände und nahmen diverse Werkzeuge, u.a. Bohrer, Bohrmaschine, Kabeltrommel und Trennmaschine mit. Es entstand ein Schaden von mehr als 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Uelzen - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Zwischen dem 07.12.19, 22.30 Uhr, und dem 08.12.19, 12.20 Uhr, wurde ein in der Caspar-Lehmann-Straße abgestellter VW Polo von einem bislang unbekannten Pkw derart angefahren, dass Sachschäden von geschätzten 3.500 Euro entstanden. Die Unbekannte war mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Polo beschädigt. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt hat. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

