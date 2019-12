POL-LG: ++ "Fenster hält Stand!" - Einbruch scheitert ++ "schon wieder durstig?" - erneute Einbruch in Vereinsheim scheitert ++ Fahrraddiebe ertappt ++ Schwerpunktkontrollen "Drogenkriminalität" ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg - Phantombild veröffentlicht! - "Wer erkennt den Mann wieder?" - junge Frau bedrängt - Unbekannter reißt Frau um und flüchtet in der Folge - Jogger mit gelber Weste als Zeuge gesucht

Nach dem Vorfall mit möglicherweise sexuellem Hintergrund in den Abendstunden des 04.12.19 im Bereich des Radwegs parallel zur Uelzener Straße - Höhe Munstermannskamp - veröffentlicht die Polizei nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Lüneburg eine Phantomskizze des Täters. Parallel ermittelt die Polizei weiterhin mit Nachdruck wegen Nötigung und des Verdachts eines möglichen versuchten sexuellen Übergriffs (siehe auch Pressemitteilung v. 05.12.19). Der Unbekannter hatte gegen 20:00 Uhr eine 21 Jahre alte Lüneburgerin, die zu Fuß im Bereich unterhalb der Uelzener Straße - Radweg - unterwegs war, unvermittelt an die Schultern gegriffen und diese an der Jacke zu Boden gerissen. Die Frau setzte sich zur Wehr und fing an zu schreien, so dass der Unbekannte, möglicherweise auch aufgrund eines Joggers, der sich näherte, die Flucht Richtung Ilmenau ergriff. Der 21-Jährige rannte Richtung Uelzener Straße und alarmierte die Polizei. Fahndungsmaßnahmen verlief bis dato ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Alter: ab Mitte 20 - 30 - ca. 175 cm groß - Statur: breit wirkend, kräftig, nicht dick - südländisches Aussehen, gepflegt - Kopfform: kantig, viereckig, markant, nicht rund, - Haare: schwarz, auf wenige cm rasiert, kurz - sprach deutsch ohne Akzent - Bekleidung: dicke schwarze Winterjacke über Hüfte, Mantel, Kapuze mit Fellkragen

Parallel suchen die Ermittler den Jogger (mit gelber Weste) als Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2445, entgegen.

++ Phantombild unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - "schon wieder durstig?" - erneute Einbruch in Vereinsheim scheitert

In die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Schützenstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 06.12.19 einzubrechen. Bereits in der Nacht zum 02.12.19 hatten Täter mit einem Betonring eine rückwärtige Tür eingeschlagen und Alkoholika und Süßigkeiten aus dem Kneipenbereich erbeutet. In der Nacht zu heute wurde die Täter jedoch beim Einbruchsversuch gegen 03:10 Uhr gestört und ergriffen die Flucht ohne Beute. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2515, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebe ertappt - Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen - Mittäter flüchtig

Gegen mehrere Jugendliche/Heranwachsende ermittelt die Polizei nach mehreren versuchten Fahrraddiebstählen im Bereich des Lüneburger Bahnhofs in der Nacht zum 06.12.19. Ein Zeuge hatte gegen 01:45 Uhr insgesamt drei junge Männer u.a. mit einem Bolzenschneider beobachten können und die Polizei alarmiert. Die Täter ergriffen die Flucht, nahmen einen Drahtesel mit, ließen jedoch Bolzenschneider und weitere Fahrräder zurück. Die Ermittlungen fokussieren sich auf einen 17 Jahre alten Lüneburger sowie weitere Personen.

Lüneburg - Einbruch in unbewohntes Wohnhaus

In ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Dempwolfstraße brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 05.12.19 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-1991, entgegen.

Amelinghausen - "Fenster hält Stand!" - Einbruch scheiterte

In ein Wohnhaus Am Pavillonsberg versuchten Unbekannte im Verlauf des 05.12.19 einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter zwischen 10:00 und 16:30 Uhr, scheiterten jedoch an einem Fenster, so dass sie ihr Vorhaben abbrachen. Es entstand Sachschaden. Mit vorgefundenem Werkzeug gelangten Unbekannte jedoch zwischen 15:00 und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus Jungfernstieg. Er erbeuteten sie Bargeld, wurden jedoch beim Verlassen beobachtet, so dass die Polizei hier Ermittlungsansätze hat. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-1991, entgegen.

Lüneburg - Taschendieb - "Achtsam sein!"

Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 52 Jahre alte Frau in den Mittagsstunden des 05.12.19 in einer Boutique Am Sande. Die Dame wurde gegen 13:30 Uhr von einem Unbekannten angerempelt, der ihr vermutlich die Geldbörse aus dem getragenen Rucksack stahl. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - hochwertige Teile von Traktor demontiert

Mehrere hochwertige Teile eines Traktors John Deere demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 05. Auf den 06.12.19 auf einem Hofgrundstück in der Alte Dorfstraße. Dabei gelangten die Täter auch in den Traktor und erbeuteten u.a. Bildschirm und Navigationsgerät. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... weitere Schwerpunktkontrollen "Drogenkriminalität" - junge Männer mit Marihuana

Weitere Kontrollen und Streifen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität führten Beamte in den Mittags- und Nachmittagsstunden des 05.12.19 im Park an der Wandrahmstraße sowie Am Altenbrücker Ziegelhof durch. Dabei stellten die Ordnungshüter bei einem 20-Jährigem aus Bad Bevensen sowie einem 22 Jahre alten syrischen Staatsbürger Klemmleistenbeutel mit Marihuana sicher. Parallel kontrollierten Beamte gegen 18:30 Uhr auch eine Personengruppe im Bereich St-Johanniskirche. Auch hier stellten die Beamten bei einem 21-Jährigen einen Grinder sowie eine Marihuana-Zigarette sicher. Weitere Kontrollen folgen ...

Amt Neuhaus, OT. Zeetze - angetrunken und zu schnell - Geschwindigkeitskontrolle

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in den Morgenstunden des 05.12.19 stoppte die Polizei einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat in der Dorfstraße. Der Mann war gegen 10:00 Uhr mit 70 km/h innerorts nicht nur zu schnell, sondern mit 0,86 Promille auch angetrunken. Ihn erwartet ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld. Darüber hinaus stoppte die Polizei insgesamt fünf weitere zu schnelle Fahrer.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - angetrunken unterwegs - 0,84 Promille

Einen 54 Jahre alten Fahrer eines Pkw Rover stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 05.12.19 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 23:20 Uhr stellten die Beamten einen Alkoholwert von 0,84 Promille fest. Ihn erwartet ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

Uelzen

Uelzen - Sattelschlepper kollidieren ++ Führerhaus gerät in Vollbrand ++ Fahrer schwerstverletzt ++ Sachschaden in sechsstelligen Eurobereich ++ Bundesstraße 71 voll gesperrt ++

Zu einem folgeschweren Zusammenstoß zweier Sattelschlepper kam es in den frühen Morgenstunden des 06.12.19 auf der Bundesstraße 71 - Salzwedeler Straße - Abfahrtsbereich der Bundesstraße 4. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 55 Jahre alter Fahrer eines Sattelschleppers mit einem Trailer aus Hamburg aus Fahrtrichtung Süden kommend von der Bundesstraße 4 den Uhlenring ab. Beim Einbiegen auf die Bundesstraße 71 gegen 03:00 Uhr übersah der 55-Jährige vermutlich einen von links (aus Fahrtrichtung Uelzen) kommenden Sattelzug aus Schleswig eines 59-Jährigen, so dass es zu einer schweren Kollision kam. Beide Züge kamen nach links in den Seitenraum ab und wurden schwer beschädigt. Dabei blockierten die Fahrzeuge auch die Bundesstraße 71. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, wobei sich der 59-Jährige vermutlich selbstständig aus seinem brennenden Führerhaus befreien konnte. Das Fahrerhaus brannte komplett aus. Der 55-Jährige war vermutlich nicht angeschnallt und wurde durch die Windschutzscheibe aus seiner Fahrerkabine geschleudert. Er erlitt schwerste Verletzungen. Feuerwehr Uelzen und weitere Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und löschten u.a. das brennende Führerhaus. Als Ladung befanden sich auf den betreffenden Sattelzügen gefüllte Bierkisten sowie Stückgut. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit weit mehr als 100.000 Euro.

Für die weitere Rekonstruktion wurde noch in den Nachtstunden ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Bergungsmaßnahmen auch mit Spezialgerät werden vermutlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern. Die Bundesstraße 71 ist weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Bad Bevensen - "radelnd über den Zebrastreifen" - von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 15 Jahre alte Radfahrerin in den frühen Nachmittagsstunden des 05.12.19 im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Klein Bünstorfer Straße. Das Mädchen hatte gegen 14:00 Uhr den Überweg verbotenerweise fahrend gequert. Ein 78 Jahre alter Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und erfasste die Radfahrerin.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Radfahrer vor dem Queren einer Straße mit Fußgängerüberweg absteigen und schieben müssen. Nur Fußgänger haben Vorrang.

Parallel sollten sich Fahrzeugführer umsichtig verhalten, wenn sich Personen oder Radfahrer im Bereich von Fußgängerüberwegen befinden.

