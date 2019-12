Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Phantombild veröffentlicht! ++ "Wer erkennt den Mann wieder?" ++ junge Frau bedrängt ++ Unbekannter reißt Frau um und flüchtet in der Folge ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Phantombild veröffentlicht! - "Wer erkennt den Mann wieder?" - junge Frau bedrängt - Unbekannter reißt Frau um und flüchtet in der Folge - Jogger mit gelber Weste als Zeuge gesucht

Nach dem Vorfall mit möglicherweise sexuellem Hintergrund in den Abendstunden des 04.12.19 im Bereich des Radwegs parallel zur Uelzener Straße - Höhe Munstermannskamp - veröffentlicht die Polizei nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Lüneburg eine Phantomskizze des Täters. Parallel ermittelt die Polizei weiterhin mit Nachdruck wegen Nötigung und des Verdachts eines möglichen versuchten sexuellen Übergriffs (siehe auch Pressemitteilung v. 05.12.19).

Der Unbekannte hatte gegen 20:00 Uhr eine 21 Jahre alte Lüneburgerin, die zu Fuß im Bereich unterhalb der Uelzener Straße - Radweg - unterwegs war, unvermittelt an die Schultern gegriffen und diese an der Jacke zu Boden gerissen. Die Frau setzte sich zur Wehr und fing an zu schreien, so dass der Unbekannte, möglicherweise auch aufgrund eines Joggers, der sich näherte, die Flucht Richtung Ilmenau ergriff. Der 21-Jährige rannte Richtung Uelzener Straße und alarmierte die Polizei. Fahndungsmaßnahmen verlief bis dato ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Alter: ab Mitte 20 - 30 - ca. 175 cm groß - Statur: breit wirkend, kräftig, nicht dick - südländisches Aussehen, gepflegt - Kopfform: kantig, viereckig, markant, nicht rund, - Haare: schwarz, auf wenige cm rasiert, kurz - sprach deutsch ohne Akzent - Bekleidung: dicke schwarze Winterjacke über Hüfte, Mantel, Kapuze mit Fellkragen

Parallel suchen die Ermittler den Jogger (mit gelber Weste) als Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2445, entgegen.

++ Phantombild unter www.polizeipresse.de ++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell