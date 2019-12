POL-LG: ++ Radfahrerin die Handtasche entrissen ++ junge Frau bedrängt - Jogger mit gelber Weste als Zeuge gesucht ++ "alkoholisiert, geflüchtet & ohne Führerschein" ++ Fußgänger übersehen

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - junge Frau bedrängt - Unbekannter reißt Frau um und flüchtet in der Folge - Jogger mit gelber Weste als Zeuge gesucht

Nach einem Vorfall in den Abendstunden des 04.12.19 im Bereich des Radwegs parallel zur Uelzener Straße - Höhe Munstermannskamp - ermittelt die Polizei wegen Nötigung und wegen des Verdachts eines möglichen versuchten sexuellen Übergriffs. Ein Unbekannter hatte gegen 20:00 Uhr eine 21 Jahre alte Lüneburgerin, die zu Fuß im Bereich unterhalb der Uelzener Straße - Radweg - unterwegs war, unvermittelt an die Schultern gegriffen und diese an der Jacke zu Boden gerissen. Die Frau setzte sich zur Wehr und fing an zu schreien, so dass der Unbekannte, möglicherweise auch aufgrund eines Joggers, der sich näherte, die Flucht Richtung Ilmenau ergriff. Der 21-Jährige rannte Richtung Uelzener Straße und alarmierte die Polizei. Fahndungsmaßnahmen verlief bis dato ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Alter: ab Mitte 20 - 30 - ca. 175 cm groß - Statur: breit wirkend, kräftig, nicht dick - südländisches Aussehen, gepflegt - Kopfform: kantig, viereckig, markant, nicht rund, - Haare: schwarz, auf wenige cm rasiert, kurz - sprach deutsch ohne Akzent - Bekleidung: dicke schwarze Winterjacke über Hüfte, Mantel, Kapuze mit Fellkragen

Parallel suchen die Ermittler den Jogger (mit gelber Weste) als Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2445, entgegen.

Parallel prüfen die Ermittler auch noch einen zweiten Vorfall aus den späten Nachmittagsstunden des 03.12.19 im Bereich eines Fußwegs - Höhe Ziegelei - Heiligenthaler Straße. Hier soll ein ca. 30 Jahre alter deutsch-sprechender Unbekannter mit schwarzer Jacke und Mütze gegen 17:30 Uhr eine Jugendliche bedrängt haben, die dann die Flucht ergriff. Die Ermittlungen dazu dauern an. Auch hier sucht die Polizei mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2445, entgegen.

Artlenburg - Einbrüche in Gärtnerei und Schule

Nicht in Wohnhäuser, sondern in eine Gärtnerei sowie die Grundschule in der Schulstraße sowie im Im Dorfe brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.12.19 ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein bzw. eines auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten in einem Fall einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision zwischen Radfahrerin und Pkw

Leichte Verletzungen erlitt eine 61 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 04.12.19 im Altenbrückerdamm. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault hatte gegen 13:00 Uhr beim rückwärts Ausparken aus einer Einfahrt die Radlerin übersehen, so dass es zur Kollision kam.

Lüneburg - Polizei sucht Zeugen aus Sparkasse - Ermittlungen nach drei Fälle von zerstochenen Autoreifen auf einem Diskothekenparkplatz - 24-Jähriger im Visier der Ermittler

Nach mehreren zerstochenen Autoreifen auf dem Parkplatz einer Diskothek im Bereich der Universitätsallee in den Nachtstunden zum 09.11.19 sucht die Polizei mehrere männliche Zeugen. Gegen 02:00 Uhr wurden dabei mehrere Autoreifen an drei geparkten Fahrzeugen zerstochen. Aufgrund einzelner Zeugenaussagen konnte ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt werden, der sich nun wegen der Sachbeschädigungen verantworten muss. Parallel suchen die Ermittler zwei Männer als Zeugen, die damals kurz nach den Taten die dortige Filiale der Sparkasse betreten hatten und dort zwei weitere Männer ansprachen. Alle vier Personen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Pkw-Scheibe eingeschlagen - keine Beute

Die Seitenscheibe eines in der Schützenstraße abgestellten Pkw VW Lupo schlugen Unbekannte in der Nacht zum 05.12.19 ein. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Reifen beschädigt

Die Reifen eines in der Bertha-von-Suttner-Straße abgestellten Pkw VW Passat beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 03. auf den 04.12.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Lack zerkratzt

An insgesamt dreien im Bereich Amselweg abgestellten Pkw verursachte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 03.12.19 Lackkratzer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auch auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-991069-0, entgegen.

Lüneburg - Zusammenstoß - 15.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 04.12.19 in der Soltauer Straße. Eine 46 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf wollte gegen 15:20 Uhr vom Heidkamp in die Soltauer Straße abbiegen und übersah dabei eine von links kommende 39 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi und missachtete die dortige Vorfahrt. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Reppenstedt - Seniorin in Einkaufsmarkt bestohlen

Einen günstigen Moment nutzte ein Taschendieb in den Morgenstunden des 03.12.19 in einem Einkaufsmarkt in der Lüneburger Landstraße. Als eine 85-Jährige gegen 10:00 Uhr gerade an der Kasse bezahlen wollte, erbeutete der Unbekannte die Geldbörse der Seniorin und verschwand unbemerkt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnega, OT. Harpe - "alkoholisiert, geflüchtet & ohne Führerschein" - betrunken verunfallt - mit Brückengeländer kollidiert

Eine ganze Menge Strafverfahren erwarten einen 61 Jahre alten betrunkenen Fahrer eines Pkw Ford Fiesta nach einer Verkehrsunfallflucht ohne Führerschein in den Abendstunden des 04.12.19 auf der Kreisstraße 7. Der Senior aus dem Landkreis Uelzen war mit 1,7 Promille in einer Rechtskurve gegen ein Brückengeländer gefahren, fuhr anschließend weiter und konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei im Bereich Dähre kontrolliert werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 2100 Euro.

Waddeweitz, OT. Groß Gaddau - Fußgänger übersehen - Unterschenkelfraktur

Schwere Verletzungen erlitt ein 65 Jahre alter Fußgänger in den frühen Abendstunden des 04.12.19 in Groß Gaddau. Eine 35 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Transporter hatte den Mann gegen 18:00 Uhr im Bereich des Ortsverbindungsweges zwischen Klein Gaddau und Groß Gaddau übersehen und touchiert. Der Mann erlitt eine Unterschenkelfraktur und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Lüchow - "schwarz vor Augen"

Aufgrund eines Schwächeanfalls ("schwarz vor Augen") kollidierte eine 78 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Citroen in den Morgenstunden des 05.12.19 in der Schützenstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Sharan. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Dannenberg, OT. Splietau - Einbruch bei Abwesenheit

In ein Wohnhaus Am Moor brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. Bis 04.12.19 bei Abwesenheit der Bewohner ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und nahmen etwas Bargeld mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Radfahrerin die Handtasche entrissen - Polizei ermittelt

Nach einem Handtaschendiebstahl in den späten Nachmittagsstunden des 04.12.19 in der Oldenstädter Straße ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter hatte gegen 17:30 Uhr einer 54 Jahre alten Radfahrerin während der Fahrt die Handtasche vom Gepäckträger gerissen. Der Dieb flüchtete in der Folge mit der Tasche zu Fuß, schnappte sich die Geldbörse und warf die Tasche weg. Der Täter wird wie folgt beschrieben

- junger Mann, ca. Anfang 20 - südländisches Erscheinungsbild - dunkle, kurze Haare, Pony etwas länger und zur Seite getragen - Bekleidung: weiße Fleecejacke und dunkel Hose

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "fahrend über den Zebrastreifen" - von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 32 Jahre alte Radfahrerin in den Morgenstunden des 05.12.19 im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Dieterichstraße. Die Uelzenerin hatte gegen 09:30 Uhr den Überweg verbotenerweise fahrend gequert. Ein 77 Jahre alter Fahrer eines Pkw Fiat erkannte die Situation zu spät und erfasste die Radfahrerin. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Radfahrer vor dem Queren einer Straße mit Fußgängerüberweg absteigen und schieben müssen. Nur Fußgänger haben Vorrang. Parallel sollten sich Fahrzeugführer umsichtig verhalten, wenn sich Personen oder Radfahrer im Bereich von Fußgängerüberwegen befinden.

Suderburg - "Glätte" - Fahrt endet liegend auf Acker

Leichte Verletzungen erlitt eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Corsa in den Morgenstunden des 05.12.19 auf der Kreisstraße 28 zwischen Böddenstedt und Suderburg. Die junge Frau hatte gegen 09:15 Uhr aufgrund Glätte im Kurvenbereich die Kontrolle verloren, kam nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Insgesamt zehn Gurt- und Handyverstöße ahndete die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.12.19 bei einer Kontrolle in der Mauerstraße. Weitere Kontrollen folgen.

