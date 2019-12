POL-LG: ++ Wohltätigkeitskonzert ein voller Erfolg ++ musikalischer Hochgenuss & herausragende Spende für die Arbeit der Kriminalprävention ++ 3333.33 Euro für die Gewaltprävention ...

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

++ Wohltätigkeitskonzert ein voller Erfolg ++ musikalischer Hochgenuss & herausragende Spende für die Arbeit der Kriminalprävention ++ 3333.33 Euro kommen Veranstaltungen der Gewaltprävention in Kindergärten in der Region zu Gute ++ "Gänsehaut-feeling-pur!" beim Adventskonzert des Polizeiorchester Niedersachen in St. Johannis ++

Lüneburg

Mehr als begeistert waren am gestrigen Abend die weit mehr als 500 Besucherinnen und Besucher des traditionellen Wohltätigkeitskonzerts des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Lüneburger St. Johannis-Kirche. Chefdirigent Thomas Boger und sein Orchester zogen das Publikum abermals in ihren Bann und präsentierten ein abwechslungsreiches Musikprogramm, welches die Gäste auf die Adventszeit und Weihnachten einstimmte. Eröffnet wurde das Konzert mit der Ouvertüre aus der "Symphonie Nr. 5 op. 2, 1. Satz" von William Boyce. Weiter ging es dann u.a. mit den Klängen zum Klassiker unter den Weihnachtsfilmen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und weihnachtlichen Titeln wie: "Wir freuen uns auf Weihnachten" und "We wish you a merry Christmas". Das Polizeiorchester schloss den Abend mit dem Stück "A Christmas Festival, einem Potpourri beliebter und bekannter Weihnachtslieder aus aller Welt. Die mehr als 500 Lüneburgerinnen und Lüneburger dankten den Musikern mit "Standing-ovations".

Parallel kam eine Rekordspende von insgesamt 3333,33 Euro für den Kriminalpräventionsrat von Hansestadt und Landkreis Lüneburg zusammen, die ausschließlich für die Gewaltpräventionsarbeit in Kindergärten und Schulen der Region verwandt werden wird. "So können alleine von den gegebenen Spenden 11 große Präventionsprojekte zusätzlich an Kindergärten und Schulen stattfinden. Einfach klasse!, so Christine Scholl (Geschäftsführerin des Kriminalpräventionsrates Lüneburg). Parallel freuen sich die Organisatoren von Kriminalpräventionsrat und Polizei das Polizeimusikorchester auch im Jahr 2020 - am 02.12.20 - in St. Johannis begrüßen zu dürfen.

