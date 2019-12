Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Unfall verursacht

Gengenbach (ots)

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss kam es am Sonntagabend auf der B33 in Richtung Kinzigtal. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Ford Mondeo war gegen 18:30 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der B33 in Richtung Kinzigtal unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, eine Verkehrsinsel überfuhr und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Offenburg stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher offenbar mit knapp über zwei Promille Alkohol im Blut am Steuer seines Ford saß. Ebenfalls war der Fahrer nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/jh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell