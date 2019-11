Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der L092 mit mehreren Verletzten

Ludwigslust (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L092 zwischen den Ortschaften Friedrichsmoor und Rusch sind am Mittwochnachmittag insgesamt vier Personen, darunter ein Kind, verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 81-jährige Fahrer eines Citroen die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem dieses den Reifen eines entgegenkommenden Traktors streifte. Der Pkw Citroen geriet in weiterer Folge in den Gegenverehr und stieß frontal mit einem aus Richtung Friedrichsmoor kommenden Pkw VW zusammen. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge erlitten der Fahrzeugführer des Pkw Citroen sowie der 10-jährige Beifahrer des VW schwere Verletzungen und mussten zur weiteren medizinischen Behandlungen mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schwerin verbracht werden. Die Fahrer des VW und des Traktors erlitten leichte Verletzungen. Infolge des Frontalzusammenstoßes beider Pkw, lösten sich diverse Karosserieteile, wodurch an einem aus Richtung Friedrichsmoor kommenden Mazda ebenfalls Sachschaden entstand. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an. Im Auftrag Sebastian Jedro Polizeihauptrevier Ludwigslust

