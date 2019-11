Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungswidrige Symbole in Neubukow

Neubukow (ots)

Nachdem am vergangenen Wochenende in Neubukow eine Vielzahl verfassungsfeindlicher Symbole festgestellt wurden, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben unbekannte Täter im Neubukower Stadtgebiet rund um die B 105 mehr als 30 Hakenkreuze in einer Größe von ca. 50 x 50 cm auf die Fassaden verschiedener Gebäude gesprüht. Verfassungsfeindliche Schriftzüge mit einem weiteren Hakenkreuz in der Größe von 180cm x 150cm fanden die Beamten zusätzlich an der Tür der Stadtkirche in der Mühlenstraße.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

