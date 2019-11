Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Motocrossmaschine im Bürgerpark Wismar unterwegs

Wismar (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Motocrossmaschine ohne Kennzeichen, im Bürgerpark unterwegs ist. Der Fahrer trug keinen Helm. An der Ausfahrt Dammhusener Hof ignorierte der Kradfahrer die Anhalteaufforderung und fuhr direkt auf die Beamten zu, worauf Pfefferspray eingesetzt wurde. Dennoch wurde die Fahrt fortgesetzt. Anschließend touchierte der Kradfahrer den hinter den Beamten befindlichen Streifenwagen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung gelang es, auch durch mehrere Bürgerhinweise, zunächst die in einer Gartenanlage abgestellte Maschine und später auch den TV zu stellen. Er räumte ein rauschmittelbeeinflusst zu sein. Nach einer Blutentnahme und einer Behandlung durch den hinzugerufenen Arzt auf dem Polizeirevier wurde er von der Dienststelle entlassen.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

PFvD Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

