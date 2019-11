Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kollision zwischen PKW und Fußgänger auf der B 104 in Rampe

Rostock (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr kollidierte in der Cambser Str. in Rampe ein PKW mit einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde nach dem Zusammenstoß noch mit dem Fahrzeug mitgeschliffen, bevor er zum Liegen kam. Der 58jährige Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die 28jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt.

Zur Ermittlung der genaueren Umstände, die zu dem Unfall führten kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Der PKW wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Sternberg.

Die B 104 war bis gegen 00:00 Uhr voll gesperrt.

