Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch ins Sülbecker Sporthaus

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Sülbeck, Bergfeld, Samstag, 02.11.2019, 15:00 Uhr bis Sonntag, 03.11.2019, 11:25 Uhr

Einbeck (sb) - Im genannten Tatzeitraum drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Sporthaus in Sülbeck ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden in einer Höhe von zirka 2.000 Euro. Diebesgut wurde nicht erlangt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Einbeck in Verbindung zu setzen.

