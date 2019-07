Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahmen durch die Bundespolizei

Erfurt (ots)

Von Freitag bis Sonntag konnten Bundespolizisten drei Haftbefehle vollstrecken. Die eine Festnahme ereignete sich am Freitagabend. Ein 40-jähriger Deutscher hielt sich in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofes auf und klagte über Schmerzen. Hinzugekommene Bundespolizisten kontrollierten den Mann und informierten zugleich den Rettungsdienst. Der Personenabgleich mit dem Fahndungsbestand ergab, dass ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde dem Deutschen die Möglichkeit gegeben, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro zu bezahlen, um die Verhaftung abzuwenden. Dies lehnte er jedoch ab. Nachdem die Rettungswagenbesatzung den Gesundheitszustand als unbedenklich einstufte, verbrachten Bundespolizisten den Mann in die JVA Tonna.

Eine weitere Festnahme fand am darauffolgenden Samstag statt. Hier kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 30-jährigen Deutschen im Erfurter Hauptbahnhof. Das Amtsgericht Eisleben erließ Haftbefehl, weil der in Köthen lebende Mann eine Diebstahlshandlung und zwei Körperverletzungsdelikte begangen hatte. Zu der am 5. Juni 2019 anberaumten Hauptverhandlung erschien der Angeklagte damals nicht. Bundespolizisten führten den Mann der Haftrichterin am Amtsgericht Erfurt vor. Die Richterin entschied, den Haftbefehl aufrechtzuerhalten und ordnete die Aufnahme des Mannes in der JVA Goldlauter an. Die Überstellung erfolgte Samstagmittag.

Die dritte Festnahme vollzogen Bundespolizisten in den Morgenstunden des 30. Juni, ebenfalls am Erfurter Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Personalien eines 26-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen einer offenen Geldbuße in Höhe von 100,00 Euro vorlag. Der Erfurter wandte die 3-tägige Erzwingungshaft ab, indem er das Bußgeld bezahlte. Nach Ausstellung der Quittung konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

