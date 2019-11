Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere PKW an Rostocker Autohaus bschädigt Hoher Schaden entsteht durch Graffiti

Rostock (ots)

In der Nacht vom 15.11.2019 zum 16.11.2019 wurden an einem Autohaus in Rostock Lütten-Klein insgesamt 32 PKW beschädigt. Durch den Wachdienst wurde dort in den frühen Morgenstunden festgestellt, dass unbekannte Täter wahllos Farbe an die im Außenbereich abgestellten Fahrzeuge gesprüht haben. Die Graffiti sind in zwei Farben aufgebracht. Es sind weder Zeichen noch Formen erkennbar. Die Kiminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf mehr als Zehntausend Euro geschätzt.

Torsten Fülkell Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

