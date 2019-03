Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 6 Überfalle im Bereich Frankenthal geklärt

Lambsheim, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Seit Dezember 2018 bis Februar 2019 kam es zu fünf Überfällen auf Apotheken in Lambsheim, Frankenthal und Bobenheim-Roxheim. Darüber hinaus wurde eine Bäckerei in Frankenthal überfallen. Nach intensiven Ermittlungen und kriminaltaktischen Maßnahmen hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit Beamten der Kriminalinspektion Ludwigshafen am 28.02.2019 mehrere Wohnungen im Bereich Frankenthal durchsucht. Durch die dabei sichergestellten Beweismitteln sowie die umfangreichen Ermittlungen konnten bislang sechs Überfälle geklärt werden, bei denen ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Bei den Beschuldigten handelt es sich um fünf junge Männer im Alter von 14 Jahren bis 18 Jahren aus Frankenthal, die die Taten in wechselnder Besetzung begangen haben. Des Weiteren wird einem Teil der Gruppe vorgeworfen weitere Raubüberfalle geplant, sowie eine schwere räuberische Erpressung in Frankenthal begangen zu haben. Vier Beschuldigte der Tätergruppierung wurden am 28.02.2019 dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal gegen zwei Jugendliche Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung erließ. Die beiden jungen Männer kamen in eine Justizvollzugsanstalt. Bei einem 15- und einem 18-Jähriger wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ein Beschuldigter befindet sich bereits seit dem 22.02.2019 in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

oder

Staatsanwaltschaft Frankenthal





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell