Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fensterscheibe an Universität beschädigt

Germersheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 150 EUR sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung an der Universität in Germersheim. Die Tat ereignete sich im Verlauf des letzten Wochenendes. Ein bis dato unbekannter Tatverdächtiger hatte eine Fensterscheibe beschädigt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet hatten, werden gebeten sich telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

