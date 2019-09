Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Jeder fünfte Verkehrsteilnehmer war abgelenkt

Bild-Infos

Download

Wörth (ots)

Wörth; In der Zeit vom 16.-20.09.2019 führte die Polizeiinspektion Wörth eine Sonderkontrollwoche mit dem Schwerpunkt Ablenkung durch. An mehreren Tagen wurden in den Morgenstunden der Verkehr kontrolliert. Hierbei wurden bei 67 Fahrern festgestellt, wie sie das Mobiltelefon während der Fahrt nutzten, 25 Fahrer waren nicht angeschnallt. Besonders häufig stellten die Beamten fest, dass im morgendlichen Berufsverkehr das Handy zum Lesen von Nachrichten genutzt wurde. Während den Kontrollen auf der Autobahn mussten auch 19 LKW-Fahrer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie in den Nothaltebuchten parkten. Insgesamt wurden an den fünf Tagen 146 Verkehrsteilnehmer verwarnt. Positiv anzumerken ist, dass bei den Kontrollen keine Verstöße gegen die Rettungsgassen festgestellt wurde. Hier zeigten sich, mit Ausnahme von fünf Motorradfahrern, die Verkehrsteilnehmer vorbildlich

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell