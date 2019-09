Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Danziger Platz, 22.09.2019, 02.10 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Nach einem Streit in einer Gaststätte kam es am 22.9.2019, gegen 02.10 Uhr zwischen den streitenden Parteien vor der Gaststätte am Danziger Platz in Landau zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde ein 21-jähriger Mann von 3 Männern, alle zwischen 20 und 25 Jahre alt, attackiert, mit mehreren Faustschlägen zu Boden geschlagen und getreten. Hierbei erlitt der Geschädigte mehrere Platzwunden am Kopf. Ein zur Hilfe eilender 30-jähriger Mann wurde ebenfalls durch die drei Täter angegriffen und in den Finger gebissen. Auch er wurde hierbei verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Eine Fahndung nach den Tätern unmittelbar nach der Tat verlief bislang ergebnislos. Während der 21-jährige jegliche Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst ablehnte wurde die Wunde des 30-jährigen vor Ort versorgt.

