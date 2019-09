Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler, Orensfelsstraße, 20.9.2019 Verkehrsunfallflucht

Birkweiler (ots)

Am 20.9.2019, in der Zeit zwischen 06.00 und 20.00 Uhr, ereignete sich in Birkweiler, Orensfelsstraße 12 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500.--EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

