Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Martin-Luther-Straße, 21.9.2019, 23.00 Uhr Körperverletzung, Beleidigung

Landau (ots)

Nach einem Gaststättenbesuch in Landau, Martin-Luther-Straße, am 21.9.2019, gegen 23.00 Uhr, wurde ein 45-jähriger Mann von hinten angegriffen, niedergeschlagen und getreten. Nach Angaben des Geschädigten hatten zwei ihm unbekannte Männer versucht in der Gaststätte einen Streit zu beginnen. Er verließ die Gaststätte, die beiden Männer folgten ihm und es kam zu der Körperverletzung mit Beleidigungen. Der Geschädigte erlitt Abschürfungen und Prellungen an Armen und Beinen, sowie eine Schwellung am Auge. Die Täter flüchteten, nachdem der Gaststättenbesitzer auf die Auseinandersetzung vor seiner Lokalität aufmerksam wurde und dazwischen gegangen ist.

