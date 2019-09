Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - Fahrradfahrer gestürzt

Neuburg (ots)

Neuburg; Am 22.09.2019 befuhr um 14:50 Uhr ein Radfahrer den Radweg entlang des Rheindamms zwischen Wörth und Neuburg. In einer Kurve stürzte der Radfahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit. Durch den Sturz zog der Fahrer sich leichte Verletzungen am Kopf zu und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden.

