Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt Auch in diesem Jahr treiben Diebe auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt ihr Unwesen. Diesmal traf es eine 67-jährige Frau aus Hannover, deren Geldbörse im dichten Gedränge aus der Handtasche entwendet wurde. Die Börse konnte zwar später aufgefunden werden, das Bargeld fehlte jedoch.

Scharnebeck - Trunkenheit im Straßenverkehr Mit 2,58 Promille zog die Polizei am Freitagnachmittag einen 61-jährigen Mann in seinem Pkw in der Hauptstraße aus dem Verkehr. Zeugen hatten die auffällige Fahrweise des Mannes bemerkt. Der Fahrer durfte neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Radbruch - Einbruch in Einfamilienhaus Am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schäfer-Ast-Straße. Sie hebelten ein Fenster auf, betraten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Lüneburg - Unfallflucht endet mit Führerscheinsicherstellung und Blutprobe Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,52 Promille verlor ein 22-jähriger am Freitag, gegen 21:00 Uhr, die Kontrolle über seinen Pkw, als er von der Hindenburgstraße in die Stöteroggestraße abbiegen wollte. Er kam auf die Gegenspur und fuhr gegen ein Fahrrad und einen weiteren Pkw. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann, konnte aber angetroffen werden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Häusliche Gewalt zwischen Ehepartnern In den Morgenstunden des 07.12.2019 eskalierte ein Streit unter Ehepartnern in der Dahlenburger Landstraße. Der 36-jährige Mann zog seine drei Jahre ältere Ehefrau an den Haaren zu Boden und verletzte sie am Arm. Die hinzugezogenen Polizeibeamten verwiesen den Ehemann für zehn Tage aus der gemeinsamen Wohnung. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Hausfriedensbruch bei Mitgliederversammlung Im Rahmen der Mitgliederversammlung eines Kleingartenvereins brachte der 45-jährige Mieter einer Kleingartenparzelle am 07.12.2019 in den Nachmittagsstunden verbotenerweise einen Hund zu der Versammlung mit und fiel immer wieder durch Zwischenrufe auf. Auf Beschluss des Vorstands wurde er des Saales verwiesen, verließ diesen jedoch erst nach Erscheinen der Polizei. Der Mann muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

Lüneburg - Brand zweier Fahrzeuge In der Nacht vom 07.12.2019 auf den 08.12.2019 brannte aus bisher unbekannten Gründen die Motorhaube eines Opel im Stadtteil Schützenplatz. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch das gesamte Heck des davor geparkten LKW beschädigt. Die hinzugezogene Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Lüdersburg - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang In den Morgenstunden des 08.12.2019 wird der Polizei ein Unfall auf einem Wirtschaftsweg zwischen Lüdersburg und Neu Jürgenstorf gemeldet. Die eintreffenden Beamten können in einer leichten Linkskurve rechts neben der Fahrspur einen verunfallten Audi A6 feststellen, der mit Frontschaden vor einem Baum stand. Der 32-jährige Fahrzeugführer aus Bleckede konnte vor Ort nur noch tot aus dem beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Clenze-Bausen - Brand einer Heuballenmiete

Durch unbekannte Täter wurde am Freitagabend, 06.12.2019, gg. 23:30 Uhr, in der Gemarkung Bausen auf einer landwirtschaftlichen Fläche eine von mehreren dort errichteten Heumieten in Brand gesetzt. Hierbei wurden ca. 50 Heuballen zerstört. Der Schaden wurde auf ca. 2500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüchow entgegen. Lüchow - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am Samstagmorgen, 07.12.2019, gg. 05:50 Uhr, befuhr ein 56jähriger Fahrzeugführer aus der SG Lüchow mit einem PKW Renault in Lüchow öffentliche Straßen, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Bei seiner Kontrolle in der Spötzingstraße ergab ein Atemalkoholtest 0,37 mg/L, entsprechend 0,74 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Aus der Zelle in die Zelle

Ein amtsbekannter 20-jähriger Mann aus Somalia hält aktuell die Polizei auf Trapp. Zunächst betritt er am Samstagabend im Innenstadtbereich mehrere Geschäfte, obwohl er dort Hausverbot hat. Die hinzugerufene Polizei erteilt Platzverweise und leitet Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein. Gegen 23.40 Uhr randaliert die Person dann vor einem Cafe in der Achterstr und wird in polizeiliches Gewahrsam genommen. Nachdem der junge Mann dann am Sonntag um 06.00 Uhr aus der Gewahrsamszelle entlassen worden ist, meldet sich gegen 08.20 Uhr die Asylbewerberunterkunft in der Nothmannstraße, dass sich der junge Mann nun dort widerrechtlich aufhalte. Gegen 09.30 Uhr wird der Mann dann vor dem Marktcenter gemeldet, wie er Passanten anpöbelt und ein Fahrrad beschädigt hat. Nach ca. 3 ½ Stunden in Freiheit sitzt der Mann nun wieder in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Bad Bodenteich - Gefährliche Körperverletzung in Bad Bodenteich

In der Nacht zu Sonntag ist es in Bad Bodenteich zu einem gefährlichen Körperverletzungsdelikt gekommen. Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 24 und 25 Jahren sei derart eskaliert, dass der 24 Jahre alte Mann seinem Bekannten ein Küchenmesser in den Oberkörper gestochen habe. Das Opfer musste daraufhin verletzt ins Klinikum verbracht werden, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der alkoholisierte Täter ist zwecks Blutentnahme zur Polizei nach Uelzen verbracht worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

