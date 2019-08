Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 80 Jahre alte Radfahrerin am Freitag bei einem Unfall in Borken erlitten. Die Borkenerin hatte gegen 14.00 Uhr den für sie links liegenden Radweg am Nordring in Richtung Gemen befahren, als eine hinter ihr fahrende 33-Jährige, ebenfalls aus Borken, sie mit ihrem Fahrrad überholte. Aus ungeklärter Ursache fuhr unmittelbar danach die 80-Jährige mit ihrem Rad auf das vorausfahrende auf. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus.

