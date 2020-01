Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teure Autofahrt

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrt dürfte einen 76-Jährigen teuer zu stehen kommen. Der Mann war am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Wagen unterwegs. Einer Polizeistreife fiel der Fahrer in der Zollamtstraße auf, weil an seinem Auto das vorderer Nummernschild fehlte, am hinteren Kennzeichen fehlte der Zulassungsstempel. Die Überprüfung ergab, dass der Wagen im April vergangenen Jahres "entstempelt" wurde. Der 76-Jährige musste sein Auto stehen lassen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |erf

