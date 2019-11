Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungsbrand (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagabend nach Tübingen-Derendingen zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Über Notruf war gegen 23.05 Uhr ein Brand in einem 4-Familienhaus in der Sieben-Höfe-Straße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im Obergeschoss bereits in Vollbrand. Dieser konnte kurze Zeit später durch die Feuerwehr, die mit 34 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Brandausbruchsstelle dürfte, nach ersten Ermittlungen, im Bereich eines erst kürzlich eingebauten Ölofens liegen, wobei die genaue Brandursache bislang unbekannt ist. Die 87-jährige Bewohnerin und deren 54-jährige Pflegerin erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Das Mehrparteienhaus war vorübergehend nicht bewohnbar, weshalb die Anwohner durch Verantwortliche der Stadt Tübingen in Notunterkünften untergebracht wurden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Timo Kirschmann, PvD - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell