Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in örtlichen Supermarkt mit Täterfestnahme

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am Sonntag, 19.01.2020 um kurz vor 02:00 Uhr, meldet ein Sicherheitsunternehmen telefonisch der Hamelner Leitstelle eine Alarmauslösung in einen Supermarkt am Kräher Weg in Nienburg. Durch die ersten heranfahrenden Einsatzkräfte konnte eine sich abduckende männliche Peron im Markt festgestellt werden. Diesbezüglich wurden der Polizeihubschrauber sowie die Diensthundeführergruppe angefordert. Um kurz nach 2 Uhr wurde dann eine männliche Person auf der Rückseite des Gebäudes festgestellt, die sich mittels eines Seiles aus einem oberen Fenster abseilte. Kurzfristig konnte die Person, ein 37-jähriger Osteuropäer, in einen abgegrenzten Bereich an der sog. Ladezone flüchten, wurde dort aber durch die Beamten widerstandslos festgenommen. Der Täter trug bei der Tatausführung ein Messer bei sich sowie mehrere Taschen mit Diebesgut (Elektronikartikel). Eine anschließende Durchsuchung des Gebäudes ergab keine Hinweise auf weitere Täter. Später wurde der alkoholisierte Mann, der einen freiwilligen Atemalkoholtest mit 1,47 Promille absolvierte, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

