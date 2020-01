Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw im Nienburger Parkhaus am Bahnhof

Stolzenau (ots)

Am 16.01.2020, wird in der Zeit zwischen 14:55 Uhr - 22:00 Uhr, der im Parkhaus am Bahnhof in Nienburg abgestellt Pkw der Eigentümerin beschädigt. Der bislang unbekannte Täter bricht den Heckscheibenwischer ab und tritt vermutlich gegen die Fahrertür des Fahrzeuges. Dabei entsteht ein Sachschaden. Der Pkw habe auf dem obersten Parkdeck in der Nähe des Treppenhauses gestanden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg zu melden.

