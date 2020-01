Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrer eines VW Polo, Typ 6N, gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Der unfallflüchtige Fahrer eines vermutlich blauen Pkw VW Polo, Typ 6N, wird von der Polizei Bückeburg gesucht.

Der Fahrzeugnutzer befuhr nach den bisherigen Ermittlungen am Do., 02.01.2020, vermutlich gg. 18.00 Uhr, die Straße Am Weinberg in Richtung Bückeburg Stadtmitte.

Kurz vor dem Erreichen des dortigen Kreisels kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam auf dem angepflanzten Verkehrskreisel zum Stehen.

Das zerstörte Verkehrszeichen (VZ 222-20) fanden die Beamten nicht mehr an der Unfallstelle vor. Dafür fanden sie aber am Kreisel mehrere Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs.

Demnach dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen blauen Pkw VW Polo, Typ 6N, handeln, der Unfallbeschädigungen an der Fahrzeugfront aufweisen dürfte.

Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

