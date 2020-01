Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus

An der Scheier Straße in Bückeburg ist gestern in Abwesenheit der Hausinhaber zwischen 16.30 und 19.00 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Der oder die Täter begaben sich auf die Gebäuderückseite und versuchten zunächst vergeblich des Wohnzimmerfenster aufzubrechen.

Schließlich wurde mit einem Backstein die Fensterscheibe eingeworfen, um dann in das Wohnhausinnere einzudringen.

Im Wohnhaus wurden nahezu alle Zimmer durchsucht und Wertgegenstände gestohlen.

