Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendieb in Hoya flüchtig - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

In den Nachmittagsstunden des 14. Januar ereignete sich in den Geschäftsräumen des Famila-Marktes in der Weserstraße in Hoya ein Ladendiebstahl. Der Täter wurde gegen 15:45 Uhr durch eine Angestellte aus dem Drogeriebereich in das Büro gebeten, wo er sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme immer aggressiver verhielt.

Noch im Büro gab es vor dem Eintreffen der Polizei ein Grangel zwischen dem Täter und zwei Mitarbeitern des Marktes. Anschließend floh der Täter durch die Fluchttür eines Nebeneinganges in Richtung Hafen. Aus Sicherheitsgründen wurde die weitere Verfolgung durch die Mitarbeiter abgebrochen.

Der alkoholisierte Ladendieb war zwischen 30 und 40 Jahren alt, hatte eine kräftige Statur, eine Glatze und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jacke und eine graue Jogginghose.

Die Person konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Da die Personalien des Beschuldigten derzeit noch nicht feststehen, bittet die Polizei Hoya unter 04251-934640 um Hinweise, durch die sich die Identität des Täters, dessen Fluchtweg oder Fluchtfahrzeug ermitteln lassen können. (sch)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell