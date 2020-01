Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(jwp) Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz des Marktkauf zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Rintelner stellte gegen 10:30 Uhr seinen Pkw Mercedes mit SHG-Kennzeichen auf dem oberen Parkdeck ab. Als er gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw am hinteren Stoßfänger beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sichunerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

