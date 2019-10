Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - zwei Personen schlagen auf Mann ein

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Montag gegen 18:15 Uhr ist es in der Firnhaberstraße beim dortigen VVV-Gebäude zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei bislang unbekannte Personen zogen hier das 18-jährige Opfer hinter das Gebäude und schlugen zunächst mit den Fäusten auf den Mann ein. Anschließend traten sie mehrfach auf den am Boden liegenden Mann ein. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Nordhorn (Tel.05921/3090) entgegen./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell