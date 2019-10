Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Kellnerportemonnaie gestohlen

Wietmarschen-Lohne (ots)

Berits am 13. Oktober ist es an der Hauptstraße zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte dort gegen 20.45 Uhr das Kellnerportemonnaie eines Pizzaboten aus einem Auslieferungsauto entwendet. Zeugen haben nun beichtet, dass ein etwa 15 bis 16 Jahre alter Jugendlicher am Tatort gesehen wurde. Er war ungefähr 1,70 Meter groß und trug eine dunkle Mütze und Jeans. Der Tatverdächtige war mit einem auffällig kleinen Fahrrad unterwegs, an dem sich eine blau ummantelte Metallkette befand. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

