POL-HRO: Mehrere Brände nach Unwetter durch Blitzeinschlag im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Am Abend des 28.08.19 kam es infolge eines Unwetters zu mehreren Bränden nach Blitzeinschlag.

So geriet der Dachstuhl eines reetgedeckten Bauernhauses in Bresegard nach Blitzeinschlag in Brand. Die Nachbarn bemerkten gegen 17:25 Uhr den Brand und alarmierten die Rettungskräfte. Bei den anschließenden Löscharbeiten kamen die Freiwilligen Feuerwehren Hagenow, Picher, Redefin und Bresegard mit insgesamt 46 Kameraden zum Einsatz. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Objekte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das leerstehende Fachwerkhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden wird auf 130.000 EUR geschätzt.

Gegen 21:05 rückten diverse Löschfahrzeuge der Feuerwehren zu einem weiteren Brand nach Blitzeinschlag aus. In Weitendorf bei Laage brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages befanden sich drei Personen im Haus. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus nach Güstrow verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Das Einfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar.

Auch in Schwerin traf der Blitz den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Brand. Durch den "Kaltschlag" wurde der Dachstuhl beschädigt. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlages befand sich keine Person im Haus.

