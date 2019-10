Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Opel Corsa beschädigt

Meppen (ots)

Zwischen dem vergangenen Freitag von 23.30 Uhr bis zum heutigen Montag um 06.15 Uhr kam es in Meppen, Ortsteil Esterfeld, in der Corveystraße zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein am Fahrbahnrand abgestellter blauer Opel Corsa an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Meppen (Tel.05931/9490)entgegen./oal

