Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am vergangenem Freitag gegen 13:10 Uhr kam aus auf der Bentheimer Straße, Ecke Am Neuland, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einem grauen Opel. Bei dem Unfall verletzte sich der Jugendliche leicht. Die ungefähr 60-80 Jahre alte Führerin des grauen Opels erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Jugendlichen und entfernte sich daraufhin vom Unfallort ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn (Tel.: 05921-3090) in Verbindung zu setzen./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell