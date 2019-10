Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Fahrer von Krafträdern gesucht

Surwold (ots)

Am Sonntag den 20.Oktober gegen 13:30 Uhr kam es in der Straße Querkanal sowie an der dortigen Kiesgrube zu groben Verkehrsverstößen welche durch ermittelte 25-26 jährige Täter begangen wurden. Diese befuhren öffentlichen Verkehrsraum mit nicht zugelassenen Krafträdern. Zudem waren zwei der Personen nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Desweiteren besteht der Verdacht, dass durch die Personen auch die angrenzende Kiesgrube genutzt worden ist. Die Polizei Papenburg (Tel.04961/9260) sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, die Angaben zu diesen ermittelten Personen und deren Verhalten machen können./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell