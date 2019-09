Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in ehemalige Gaststätte

Heinsberg-Karken (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen dem 14. Juli (Sonntag) und dem 11. September (Mittwoch) die Scheibe einer ehemaligen Gaststätte an der Straße Holzgraben ein. Sie gelangten in die Gaststätte und das angrenzende Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge, alkoholische Getränke und Schmuck gestohlen.

