Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Einbruchsdiebstahl

Wer kennt die abgebildeten Personen

Übach-Palenberg (ots)

Zwischen Samstag (6. Juli) und Montag (8. Juli) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Friedrich-Ebert-Straße ein. (Wir berichteten mit PB Nr. 190 von Dienstag, 9. Juli 2019) Durch eine Videoüberwachung wurden zwei männliche Personen aufgezeichnet, die der Tatbegehung verdächtig sind. Durch das Amtsgericht Aachen wurde nun die Veröffentlichung der Bilder verfügt. Wer kennt die Personen auf den Bildern und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

